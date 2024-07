Empreendedor e Chef brasileiro assume a posição de EMBAIXADOR DOS VINHOS ALMOTRIGA, produzidos pela VINOKING em Portugal

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Lucas Zordan Bougeard, empreendedor e chef gastronômico premiado, lançou sua linha de vinhos que breve será exportada para o Brasil.

Lucas, mineiro de Santa Rita do Sapucaí, além de seu sucesso como empresário e chef gastronômico, tem uma trajetória que reflete sua paixão pela culinária desde sua infância. Começou sua jornada na cozinha aos 14 anos e desde então tem buscado aperfeiçoar suas habilidades. Aos 28 anos, ao lado da esposa e 3 filhas resolveu empreender em Portugal (2017) a fim de desenvolver ainda mais sua paixão pela cozinha tradicional e também expandir nos negócios.

Em 2018 fundou o 3B’S Restaurante, na região centro norte do país, na cidade histórica do VIRIATO, Viseu.

O sucesso logo veio: o 3B’S Restaurante recebeu, por 4 anos consecutivos, o Prêmio Traveller’s Choice, que é promovido pelo guia de viagens TripAdvisor, e também foi categorizado com o melhor hamburguer Artesanal de Portugal, através do concurso Rota Hellman’s promovido pela UFS.

“Nós estamos entre os 10% melhores restaurantes do mundo NA CATEGORIA CARNES, distinção esta conquistada no prêmio TRAVELLER’S CHOICE, e isso é muito gratificante. Sair do interior de Minas e se destacar fazendo o que mais amo, não há palavras que definam.” comemorou o chef.

Com o sucesso do primeiro restaurante, em 2023 expandiu, empreendeu também uma unidade no sul de Portugal, no Algarve, na cidade litorânea de Portmão.

“Nosso compromisso com a qualidade e a inovação tem sido fatores fundamentais para o sucesso do 3B’S em Portugal e só esperamos o melhor para futura loja em Poços de Caldas, e também com a exportação da nossa linha de vinhos para o Brasil.” afirma o chefe.

Há cerca de 3 anos planejava e buscava por uma produtora de vinhos que entendesse o que era servido em seus restaurantes e então formalizasse a união de um bom vinho servido com uma refeição de excelência, foi então que através da distribuidora MUNDO DO VINHO pôde ter uma das mais gratificantes surpresas, conhecendo então os VINHOS ALMOTRIGA, produzidos pela VINOKING os quais são dentre muitas, uma das melhores produtoras de vinhos portugueses para o desenvolvimento de uma linha exclusiva de vinhos. A marca representa a tradição vinícola portuguesa da região do DOURO, combinando técnicas ancestrais com inovação e tecnologia.

Seus vinhos são o resultado de um cuidadoso processo de produção, desde a seleção das uvas até o engarrafamento, garantindo uma experiência sensorial única a cada taça.

O resultado da parceria chegou recentemente, e a marca 3B’s se confirma como embaixadora dos VINHOS ALMOTRIGA.

“Os vinhos ALMOTRIGA, oferecem uma variedade de sabores, cores, aromas, desde tintos encorpados até brancos refrescantes, atendendo aos paladares mais exigentes. Estamos ansiosos para disponibilizar as variedades também para o Brasil.” disse.

Casado com Juliana Bougeard há pouco mais de uma década, Lucas e sua família conquistaram o público em Portugal, mas não se esqueceram da cidade a qual viveram por vários anos, onde LUCAS, foi pioneiro como PERSONAL CHEFF, cozinhando na casa de várias famílias tradicionais da cidade de Poços de Caldas e toda região Sul Mineira.

“O planejamento já está sendo feito para lançarmos nossa loja em Poços de Caldas. Não temos uma data definida ainda, mas queremos muito disponibilizar o melhor do nosso mundo para vocês. A verdade é que, estamos todos ansiosos aqui.’’ brincou o Chefe.

Para mais informações sobre o 3B’S e seus produtos, acesse o Instagram @3bsrestaurante ou faça sua reserva através de nosso site https://3bsrestaurante.com/.