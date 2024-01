Encontro de Folia de Reis acontece neste sábado

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O tradicional Encontro de Companhias de Santos Reis será realizado neste sábado (6), a partir das 13h30, na Capela de Santos Reis (rua Coronel Virgílio Silva, 1391), zona leste da cidade. Este ano, calhou do evento ser realizado exatamente no Dia de Reis. O encontro costuma acontecer sempre no sábado mais próximo à data.

Nove Companhias vão participar:

– Cia de Reis do Sr. Ditinho do Bairro Philadelphia

– Cia De Reis Córrego D’Antas

– Cia Três Reis Santos

– Cia de Reis – Pedro Gomes

– Cia de Reis José Vitor

– Cia de Reis Bons Caminhos

– Cia de Reis Sul da Gerais

– Cia de Reis Brasil Esperança

– Cia de Reis do Corumbi

Pela manhã, haverá missas às 7h, 10h e 12h, e também às e 18h, esta última seguida de uma procissão.

Tradição

O Encontro de Companhias de Santos Reis faz parte do calendário cultural do município e tem o objetivo de valorizar e a preservar a cultura popular. Conhecidas em alguns locais como Ternos de Reis ou Bandeiras, as Companhias de Reis fazem parte de uma tradição que permanece no Sul de Minas, nascida da devoção a Santos Reis.

O enredo da festa popular de origem portuguesa lembra a viagem dos três reis magos – Baltazar, Melchior e Gaspar – a Belém para encontrar Jesus recém-nascido.

Os cortejos, formados por músicos, cantores e palhaços (também chamados alferes ou bastiões), percorrem toda a região rezando através do canto, pedindo bênçãos aos donos das casas por onde passam, numa demonstração de fé e cultura popular.

Os destaques das Companhias de Reis são os palhaços ou bastiões, com suas máscaras, que representam os Reis Magos que se camuflam para enganar os soldados de Herodes.