Enfeites de Natal são alvos de vandalismo em Poços de Caldas

Os enfeites natalinos de Poços de Caldas, que encantam moradores e visitantes nesta época do ano, foram alvos de vandalismo nos últimos dias. A Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Turismo, faz um alerta à população sobre a importância de preservar a decoração e denuncia qualquer ato que comprometa a beleza e a magia de Natal na cidade.

O secretário de Turismo destacou a relevância da iniciativa. “A decoração natalina de Poços de Caldas é um patrimônio que simboliza o espírito de união, alegria e acolhimento que queremos proporcionar a todos que vivem ou visitam nossa cidade. Infelizmente, atos de vandalismo nos últimos dias estão comprometidos com essa magia. Pedimos à população que colabore, cuide e denuncie qualquer atitude. Preservar é um ato de cidadania que garante que nossa cidade continue encantadora e acolhedora para todos”, declarou.

Para reforçar a segurança e coibir novos episódios, a Prefeitura orienta que a população contribua, denunciando atos de vandalismo. Os contatos para denúncia são o telefone da Guarda Civil Municipal, nº 153, ou da Polícia Militar, nº 190.

Além disso, a Prefeitura lembra que o vandalismo é crime, conforme previsto na Lei 9.605/1998, que dispõe sobre crimes ambientais, e no artigo 144 do Código de Posturas do Município (Lei 9.166/2016).

A campanha “Poços de Luz”, que transforma a cidade em um verdadeiro cartão-postal durante o período natalino, é fruto de um esforço conjunto entre poder público, iniciativa privada e a comunidade. A preservação dos enfeites natalinos é essencial para manter viva a tradição e o encantamento que fazem de Poços de Caldas um destino especial nesta época do ano.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.