Equipe da saúde vacinou mais de 9 mil animais contra a raiva no último fim de semana

A 36ª Campanha de Vacinação Antirrábica vacinou no último final de semana 9.410 animais, sendo 7.661 cães e 1.749 gatos. Ao todo, 78% da meta já foi atingida.

A vacinação acontece nessa sexta-feira (01), na modalidade Drive Thru e no sábado (02) na região central.

REGIÃO CENTRO (02/09) – SÁBADO

Avenida Santo Antônio (Pracinha atrás do Ginásio Moleque César)– Jardim Cascatinha –8h às 11h30 / 13h às 16h30

PSF Quisisana- Rua Geni Vilas Boas Tardeli, 50 –Bairro São José – 8h às 11h30 / 13h às 16h30

PSF São José- Rua Profª Lourdes Mourão, s/nº -Jardim Centenário – 8h às 11h30 / 13h às 16h30

PSF Santa Ângela- Rua Manuel Luís Zuanella, 30 – Santa Ângela – – 8h às 11h30 / 13h às 16h30

Secretaria Municipal de Saúde – Rua Pará, 284 -Centro (entrada pela rua Rio Grande do Sul) – 8h às 11h30 / 13h às 16h30

UBS Santa Augusta– Rua Professora Nicolina Bernardo, S/N – Santa Augusta – 8h às 11h30 / 13h às 16h30

E.M. Alvino Hosken de Oliveira- Rua Humberto de Campos, 146 -Cascatinha – 8h às 11h30 / 13h às 16h30

Praça das Américas – Jardim Quisisana (Rodelão) – 8h às 11h30

Rua Ítalo Zingoni / Rua Benedito Froes de Carvalho – Vitória I – 13h às 16h30

DRIVE THRU

Sexta-feira (01/09) – 08h às 12h

Parque José Afonso Junqueira (Atrás do Palace Hotel – Centro)

MAIS INFORMAÇÕES

Para mais informações ligue: 3697-5987/ 3697-5977

