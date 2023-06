Equipes de vôlei da Caldense disputaram suas primeiras partidas do returno da Liga Vinhedo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

No último final de semana as equipes masculino e feminino do vôlei da Caldense disputaram mais uma rodada da Liga Vinhedo representando as cores alviverdes. Confira os resultados de cada categoria:

Adulto Feminino:

As atletas do adulto feminino mantiveram o primeiro lugar na classificação geral da competição, apesar da derrota sofrida contra o time de Jundiaí, por 3 a 2, num jogo que durou por volta de 3 horas. A partida foi muito dura e disputada, sendo decidida no tie break, por 15 a 13 para as adversárias.

A próxima partida da equipe será no dia 24/06, contra o time de Cajamar, às 15:30.

Adulto Masculino:

Na primeira partida do returno os atletas do masculino entraram em quadra para enfrentar a forte equipe de Mogi Guaçu. A Veterana levou a vitória pelo placar de 3 a 2, também em uma partida muito longa. “Como no primeiro turno havíamos perdido pra eles, entramos em quadra muito motivados para dar o troco. Valeu demais a garra do time todo pra conquistar mais essa vitória”, disse o técnico Paulinho, exaltando a força de vontade de seus atletas.

No dia 24/06, a categoria irá encarar os atletas do Sparta Volleyball Club, às 14:00.

Fonte: Associação Atlética Caldense

Beatriz Aquino