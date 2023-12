Escola Municipal Júlio Bonazzi conquista 17 medalhas na OBMEP Mirim

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Os alunos da E.M. Júlio Bonazzi, no bairro Santa Maria, receberam 17 medalhas na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas – OBMEP Mirim. Os estudantes foram premiados nesta quarta-feira (6).

No 2º e 3º ano do Ensino Fundamental, foram duas medalhas de ouro e cinco de prata. Já no 4º e 5º ano, foram dois ouros, seis pratas e dois bronzes. “Estamos muito felizes com a classificação dos nossos alunos na OBMEP Mirim. O aluno que ganhou ouro do 5° Ano acertou 14 das 15 questões propostas”, destaca a diretora da E.M. Júlio Bonazzi, Neusa Aparecida da Silva.

Esta é a 2ª edição da Olimpíada Mirim – OBMEP, competição matemática que abrange alunos do 2º ao 5º ano do Ensino Fundamental. Inspirada na OBMEP, que reúne escolas públicas e particulares desde 2017, o objetivo da competição científica é transformar a relação das crianças com a disciplina através de propostas lúdicas e criativas.

Na competição, 20% dos estudantes com melhor desempenho tiveram vaga garantida na segunda e última etapa da olimpíada. As provas da 1ª fase foram realizadas em 28 de agosto e a 2ª fase aconteceu no dia 9 de novembro, na própria unidade de ensino.

A competição é promovida pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada – IMPA. No ano passado, 2,7 milhões de estudantes de escolas públicas de todo o Brasil participaram da competição.