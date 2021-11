Escolas com casos suspeitos de Covid têm aulas suspensas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Prefeitura, por meio da secretaria municipal de Saúde informa que todas as normas e regras referentes ao retorno às aulas foram definidas pelo Comitê Extraordinário COVID-19 em conjunto com, representantes de todas as escolas e unidades educacionais (públicas, estaduais e privadas) e a secretaria de Educação. As decisões sempre foram tomadas em cumprimento ao protocolo definido e nenhum termo precisou ser revisto.

As escolas estaduais Padrão, Dr. Edmundo Gouvêa Cardillo e Dr. João Eugênio de Almeida suspenderam as aulas, sem terem realizado a notificação oficial junto a secretaria municipal de Saúde. As ações foram definidas sem conhecimento ou autorização, do grupo de monitoramento que notifica o Comitê.

A secretaria ressalta ainda que está acompanhando de perto cada uma das situações, onde foram averiguados casos suspeitos e o Comitê Extraordinário COVID-19 considera precipitada a atitude de suspensão das aulas.

Uma reunião acontece ainda nesta sexta-feira (12), com representantes das escolas estaduais, para que sejam alinhados e mantidos em padrão os protocolos vigentes em Poços de Caldas.