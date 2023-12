Escolas municipais recebem oficinas de teatro de máscaras

Ações estão incluídas em projeto que criou grupo de pesquisa no CEU das Artes

O teatro de máscaras foi tema de oficinas realizadas em escolas municipais durante este segundo semestre. A iniciativa faz parte de um projeto aprovado no edital de concessão de patrocínios da Secretaria Municipal de Cultura de Poços de Caldas.

A coordenação é do ator Valber Rodrigues, bacharel em teatro pela Universidade Cândido Mendes (RJ). Ele explica que o estudo do teatro proporciona diversos benefícios, seja na área de comunicação e expressão ou até mesmo na introdução das artes cênicas como uma alternativa para o futuro profissional dos participantes.

“As oficinas realizadas nas escolas tiveram como objetivo trabalhar com os alunos algumas técnicas teatrais que potencializam nossa comunicação, seja verbal, corporal ou escrita. Também pretendemos apresentar aos aprendizes o mercado cultural da cidade como uma possibilidade profissional dentro da área artística”, conclui Valber Rodrigues.

Três escolas municipais receberam as oficinas: Dona Mariquinhas Brochado (zona leste), João Pinheiro (zona oeste) e Vitalina Rossi (zona sul).

Grupo de pesquisa

O projeto “Teatro de máscaras e outras formas animadas” ainda organizou um grupo de pesquisa que ocupou o CEU das Artes, na zona leste, de julho a dezembro deste ano. Além da coordenação de Valber Rodrigues, houve a parceria com o grupo teatral Bem me Quer, formado por Jacque Ferrari e Gui Guerriero, como artista convidado.

Neste período a linguagem de máscaras foi abordada, mas também houve análises e exercícios voltados para outras técnicas das formas animadas, como teatro de bonecos, manipulação de objetos e teatro de sombras. Os participantes, artistas e pessoas do público em geral, também puderam aprender técnicas de construção de máscaras e bonecos.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.