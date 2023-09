Espetinho de pernil com pimentão & Bolinho de arroz com salame & Bolo lanche de coco com abacaxi

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

INGREDIENTES DOS ESPETINHOS

700 g. de pernil suíno em cubos

Sal, limão, pimentão vermelho, pimentão verde, cebola roxa a gosto e espetos de bambu

PREPARO

Tempere a carne com sal e suco de limão, monte os espetinhos intercalando os ingredientes e frite em óleo quente.

INGREDIENTES DOS BOLINHOS

3 xícaras de chá de arroz cozido

1 xícara de chá de salame picado

½ cebola picada

2 ovos

1/3 de xícara de chá de farinha de pão

Sal e salsinha a gosto

PREPARO

Passe o salame pelo processador de alimentos com uma xícara de arroz e um ovo, amasse manualmente com os demais ingredientes, formando bolinho e frite em óleo quente.

INGREDIENTES DO BOLO

2 xícaras de chá de farinha de trigo

2 xícaras de chá de açúcar

6 ovos

1 ½ xícara de chá de leite

1 ½ xícara de chá de coco ralado

1 colher de sopa de manteiga

1 colher de sopa de fermento em pó

PREPARO

Reidrate o coco com uma xícara de leite, bata primeiro as claras em ponto de neve e depois o bolo normalmente, As gemas, açúcar, farinha, manteiga, meia xícara de leite o coco reidratado o fermento e asse em assadeira untada até dourar.

Sirva o bolo acompanhado de pedaços de abacaxi tudo regado com a calda.

INGREDIENTES DA CALDA

1 ½ xícaras de chá de açúcar mascavo

1 colher de chá de cardamomo

½ xícara de chá de água

Fatias de abacaxi

PREPARO

Corte o abacaxi em fatias retire o miolo, separe em pequenos triângulos, derreta açúcar com água em frigideira quente, junte o cardamomo e cozinhe o abacaxi nessa calda levemente