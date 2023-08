Estreia na TV Poços o programa SEM FILTRO

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O semanal será apresentado pela jornalista Ludimila Ramos que faz parte da equipe de comunicadores da emissora.

O programa receberá toda semana um convidado para falar sobre vários assuntos. O Sem Filtro estreia com quadros fixos: teste drive, quente e frio, olhar crítico e também o quadro Sem filtro com perguntas mais irreverentes para o convidado.

A proposta é levar para o público um programa mais dinâmico unindo jornalismo com o entretenimento. A iniciativa nasceu de uma conversa informal entre a apresentadora com o diretor da emissora, Marco Guedes. “Na época eu dizia que queria apresentar algo diferente dos conteúdos existentes na programação. Algum tempo realizo minhas entrevistas de estúdio com mais irreverência e a audiência gosta disso. Quanto mais natural você for diante das câmeras, mais as pessoas se identificam com você“, conta Ludimila.

A apresentadora acrescenta ainda que além do estúdio ela fará algumas filmagens de externa, como por exemplo: o teste drive. Ela vai dirigir e dar sua opinião sobre o carro que irá dirigir.

O programa estreia dia 19 de agosto às 14h30, com reapresentação aos domingos. “Eu tenho certeza que nosso público vai gostar do programa que será leve e com muito conteúdo”, conclui, Marco Guedes. No dia 21 de julho a TV Poços completou 33 anos no ar.

O primeiro convidado é o apresentador Paulo Marcelo, que retorna a emissora após quase 10 anos.