EVENTO EM POÇOS DE CALDAS ORIENTADO PARA PÚBLICO 60+ SOBRE DIREITOS E PREVENÇÃO DE GOLPES

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Na próxima sexta, 29 de novembro, o Sesc Poços de Caldas e o Procon/MG, com apoio do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), promovem a palestra “60+ Revelando Direitos, Desarmando Golpes”, destinada a conscientizar o público idoso sobre seus direitos e estratégias de prevenção a golpes. O evento acontece às 15h, no Sesc Poços de Caldas, localizado na Rua Paraná, 229.

A iniciativa aborda temas como os principais golpes e ciladas de consumo, além de fornecer informações sobre os canais para registro de reclamações caso o consumidor seja vítima de fraudes.

O evento foi idealizado pelo Procon-MG para conscientizar a população 60+ sobre seus direitos em relação aos serviços de crédito, explicar sobre os golpes mais comuns praticados, bem como informar os locais onde o consumidor poderá reclamar na hipótese de cair em algum golpe.

Nem sempre é fácil perceber, seja por falta de atenção ou desconhecimento, quando alguém está nos enganando. O fato é que cada vez mais gente vem sendo atacada por fraudes, intensificadas pelo uso das redes sociais e aplicativos de mensagens.

Atenção para o funcionamento do Procon Poços de Caldas

Na tarde do dia 29 de novembro, o Procon Poços de Caldas estará fechado, pois todos os servidores participarão do evento.

O encontro é uma oportunidade para que os idosos tenham mais clareza sobre seus direitos, com orientações práticas para evitar ciladas e fraudes que, infelizmente, se tornaram mais frequentes. A entrada é gratuita e aberta ao público.