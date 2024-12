Ex-funcionário de empresa em Poços de Caldas é investigado por crimes digitais

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Em Poços de Caldas, no Sul do estado, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) cumpriu, na quarta-feira (4/12), mandado de busca e apreensão na casa de um homem de 27 anos investigado por crimes de injúria, difamação, calúnia e ameaça. As buscas ocorreram no Bairro Jardim Philadelphia. Na oportunidade, foram arrecadados celulares e um computador que serão periciados.

Conforme apurado, após ser demitido, o ex-funcionário de uma empresa atuante na cidade teria iniciado uma série de ataques contra antigos patrões, com o envio de mensagens ofensivas, difamação nas redes sociais e plataformas públicas, além de ameaças diretas contra os sócios e a continuidade das atividades empresariais.

As vítimas relataram que o suspeito teria utilizado e-mails falsos e manipulado informações relacionadas ao estabelecimento em plataformas digitais, causando prejuízos à reputação da empresa.

A pedido da Polícia Civil, a Justiça determinou que o suspeito mantenha distância das vítimas e do estabelecimento comercial, além de proibir qualquer tipo de contato direto ou indireto. O objetivo é garantir a segurança das vítimas e evitar a continuidade dos delitos.

A investigação prossegue com a análise dos dispositivos apreendidos.