Expo-Arte de Rua está com inscrições abertas

Estão abertas até o dia 22 de março, próxima terça-feira, as inscrições para os artesãos e artistas plásticos que já são visitantes na Expo-Arte de Rua e desejam ocupar os espaços fixos destinados à comercialização de produtos manuais e artesanais na feira de artesanato.

O edital foi publicado no dia 8 de março, com o objetivo de possibilitar, de forma ordenada e criteriosa, o preenchimento de vagas de expositores pelos artesãos e artistas plásticos já inscritos como visitantes na Expo-Arte de Rua, nas condições e exigências estabelecidas no edital, na Lei Municipal nº 8.750/2011 e no Decreto nº 13.912/2022.

Serão selecionados até 21 artesãos e até 20 artistas plásticos. Podem participar do edital os artistas ou artesãos já inscritos como visitantes há pelo menos seis meses, de forma regular. Cada interessado poderá se inscrever para concorrer a uma vaga, em apenas uma das modalidades previstas neste edital.

Inscrições

O artesão e/ou artista plástico interessado deverá se inscrever, de forma gratuita, mediante preenchimento digital do formulário-padrão, disponível no link https://forms.gle/cG1pVKhpeDXiNehd7, que pode ser acessado no site da Prefeitura de Poços de Caldas, no espaço denominado Editais da Cultura ou presencialmente na Secretaria Municipal de Cultura, das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira. As inscrições se encerram às 18h do dia 22/03.

Após o preenchimento da ficha de inscrição, deverá ser encaminhada por e-mail (secultpocos@gmail.com) ou entregue presencialmente na Secretaria de Cultura a documentação exigida em edital.

A inscrição do artesão e artista plástico neste edital não garante o direito à vaga como expositor na Expo-Arte de Rua. A seleção dos interessados será realizada pela Comissão Avaliadora. Os expositores serão classificados pelos critérios de assiduidade e bom relacionamento entre os expositores.

O edital foi publicado no Diário Oficial do Município do dia 8 de março e está disponível neste link https://bit.ly/3tm3T7v. Mais informações podem ser obtidas junto à equipe da Secult, pelos telefones 3697-2389/2335.