Homem é detido por porte ilegal de arma na zona oeste de Poços de Caldas

Na tarde desta quinta-feira, 29, um homem de 40 anos foi detido pela Polícia Militar na Rodovia 267, região da Vila Olímpica, por porte ilegal de arma de fogo. A ação policial ocorreu após relatos de disparos nas proximidades do Posto Ecológico.

Equipes da Polícia Militar, prontamente respondendo ao chamado, mobilizaram-se para o local indicado. A operação resultou na localização e identificação do suspeito envolvido nos disparos. Constatada a falta de autorização legal para o porte da arma encontrada em sua posse, o indivíduo foi preso em flagrante.

O detido foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde serão tomadas as medidas legais cabíveis ao caso.

ALCO – 29º BPM

