Salão de beleza na rua Marechal Deodoro é alvo de furto

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Na manhã de ontem, 29, por volta das 10h58min, a Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência na Rua Marechal Deodoro. Segundo informações policiais, uma mulher de 40 anos, proprietária de um salão de beleza, foi vítima de um arrombamento em seu estabelecimento.

De acordo com o relato da vítima, ao chegar para trabalhar por volta das 07h48min, notou o arrombamento de uma janela. Itens foram subtraídos, incluindo uma furadeira, duas máquinas de cortar cabelo, duas pranchas para alisamento e dois secadores de cabelo.

As câmeras de monitoramento registraram o ocorrido por volta das 04h00min, identificando um autor do crime. As equipes policiais realizaram buscas na região, porém, até o momento, não obtiveram êxito na localização e identificação do responsável.

O caso foi encaminhado para investigação criminal.

ALCO – 29° BPM