Nove pés de maconha são apreendidos na zona rural de Caldas

A Polícia Militar apreendeu ontem à tarde (11) nove pés de maconha e três tabletes prensados da mesma substância, na zona rural do município de Caldas.

Segundo os policiais, houve uma denúncia anônima de cultivo da planta cannabis. Ao chegarem até o local, no bairro Cruzeiro da Serra, o suspeito afirmou que havia plantado alguns pés para consumo e extração de canabidiol (CDB) para uma amiga que sofre de mal de Alzheimer.

Nos fundos da residência foi encontrada a plantação. No interior do imóvel, duas caixas de papelão contendo folhas de cannabis em fase de secagem e tabletes prensados de maconha também foram apreendidos.

O autor foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, junto às ervas.

