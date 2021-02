Fake News: calendário de vacinação para todas faixa etárias é falso

Um calendário de vacinação, indicando dias consecutivos por faixa etária que tem circulado nas redes sociais é falso. Toda divulgação de programação de vacinação está sendo feita pelos canais oficiais da Prefeitura.

Lembrando que a ordem de grupos prioritários é estabelecida pelo Ministério da Saúde. Qualquer informação que não seja divulgada oficialmente pela Prefeitura deve ser checada no site //pocosdecaldas.mg.gov.br/

Combate às fake news!

A Prefeitura de Poços de Caldas oferece uma ferramenta de checagem de fatos e combate às fakes news, disponibilizada no Sistema de Ouvidoria Online, o e-Ouve. A ferramenta de fact-checking pode ser utilizada sempre que um cidadão precisar confirmar alguma informação relacionada aos atos da Prefeitura, secretarias municipais e autarquias.

O Sistema de Ouvidoria Digital via aplicativo está disponível para download gratuito nos serviços de distribuição digital de aplicativos (basta digitar eOuve) ou pelo site.

