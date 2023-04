Fake News sobre ataque e invasões a escolas deixam famílias de Poços de Caldas em alerta

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Alice Dionisio

Familiares de crianças e adolescentes em idade escolar vivem dias de angústia nas últimas duas semanas, após casos de ataques e invasões a escolas pelo país. Diariamente, eles vêm recebendo fake news em seus celulares. São falsas informações enviadas por mensagens de texto ou áudio com ameaças que passam a ser compartilhadas em grupos, listas de transmissão ou nas redes sociais, gerando pânico e provocando o chamado “efeito contágio”.

Ao compartilhar as fakes news, pais, mães e toda a comunidade escolar estão, sem querer, alimentando o sentimento de medo e incentivando o surgimento de novos casos.

Para evitar o chamado “efeito contágio”, que estimula novas ocorrências, as Secretarias Municipais de Educação, Defesa Social e Comunicação Social contam com a colaboração da sociedade e da imprensa local e regional, no sentido de informar sem causar pânico.

Os casos registrados nas escolas da cidade, que envolvem ameaça e porte de facas e canivetes, seguem sendo monitorados e todas as providências cabíveis já foram tomadas, com o acionamento das Forças de Segurança, Conselho Tutelar e famílias. As Forças de Segurança vêm atuando, de maneira conjunta, no serviço de inteligência e monitoramento de possíveis movimentações no mundo digital, inclusive nas redes sociais.

Além disso, desde a última segunda-feira (10), o trabalho de ronda escolar foi intensificado pela Guarda Civil Municipal, em apoio à Operação de Proteção Escolar da Polícia Militar de Minas Gerais.

O objetivo é prevenir e coibir qualquer ato de violência dentro e nas imediações das escolas, visando atuar na sensação de segurança de toda a comunidade escolar e da população, de forma geral.