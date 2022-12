Feiras livres têm horário diferenciado no final de ano

Alice Dionisio

Devido ao feriado de Natal em 25 de dezembro de 2022 e Ano Novo, dia 01 de janeiro de 2023, NÃO acontecerão as feiras livres de domingo, conforme abaixo:

Feira: Country Club

Endereço: Avenida Monsenhor Alderigi / Bairro: Jardim Country Club

Feira: Nova Aurora

Endereço: Escola Municipal Profª Edir Frahya/ Bairro: Jardim Ypê

Feira: Terminal de Linhas Urbanas Zona Leste

Endereço: Av. José Remígio Prézia / Bairro: Jd dos Estados

