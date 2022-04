Festa do Trabalhador em Poços de Caldas terá shows e atividades esportivas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Festa do Trabalhador 2022, evento a ser realizado no dia 1º de maio (domingo), está sendo preparada pela Prefeitura de Poços de Caldas, por meio da junção de esforços de diversas secretarias municipais. Com objetivo de comemorar essa data, oferecendo diversas atividades de lazer, e também unir inúmeros serviços prestados pelo município em um só lugar, a festa contará de fato com uma super programação simultânea.

Estão envolvidas nesse projeto as secretarias de Esportes e Lazer; Desenvolvimento Econômico e Trabalho (SEDET); Turismo; Defesa Social; Cultura; Saúde; Serviços Públicos; Promoção Social; Obras; Comunicação Social; DMAE; DME e Polícia Militar.

Para contemplar toda a cidade, a festa será realizada simultaneamente em dois pontos da cidade, no Parque Municipal Antônio Molinari, Zona Oeste de Poços e também na Zona Sul, no Parque Ecológico. Em ambos espaços haverá Praça de Alimentação, onde instituições da cidade estarão unidas em suas barracas, comercializando inúmeros tipos de produtos, desde cachorro quente, a lanches diversos e até sobremesas. Além disso, nos dois parques, haverá na praça de alimentação, a presença de várias cervejarias de Poços comercializando seus produtos aos visitantes.

Uma ampla programação musical, com 8 show ao todo está preparada.

PARQUE MUNICIPAL ANTÔNIO MOLINARI (ZONA OESTE)

11h00 – After That

12h30 – Michel Falcão

14h00 – Giovani e Denílson

16h00 – Nathália Diniz

PARQUE ECOLÓGICO (ZONA SUL)

12h00 – Lagunaz

13h00 – Nego Moura

14h30 – João Carlos e Carlos Leite

16h00 – Daquele Jeito

Além das atividades e serviços do poder público, em parceria com o Sistema S, equipes do Senac estarão das 10h às 13h em ambos parques, com orientações para elaboração de currículo, quick massagem e acesso à serviços gratuitos. O Sest/Senat também terá tenda nos parques, durante o dia todo, com oferecimento de orientação nutricional, orientações de saúde postural, aferição de pressão arterial, e orientações de qualificação profissional.