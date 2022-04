Festa do Trabalhador terá orientações sobre odontologia digital

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Outras prestações de serviços que integram a programação da Festa do Trabalhador são as orientações sobre odontologia infantil e os trâmites para emissão da Carteira de Identificação para Pessoa com Transtorno de Espectro Autista (CIPTEA).

Durante a festa, servidores do setor de saúde bucal, da secretaria de Saúde, oferecerão orientações sobre os cuidados necessários com a higiene bucal infantil, como escovação e uso do fio dental.

Membros da Junta Reguladora da Rede de Atenção à pessoa com deficiência de Poços também estarão no local o dia todo esclarecendo dúvidas e informando a população sobre a CIPTEA, explicando quais documentos necessários e quais os trâmites para fazer o cadastro de emissão pelo site oficial da Prefeitura.

Estes serviços também estarão disponíveis tanto no Parque Municipal Antônio Molinari, Zona Oeste de Poços e também na Zona Sul, no Parque Ecológico, das 10h às 18h.

Ações da secretaria de Saúde durante a Festa do Trabalhador

A secretaria de Saúde também realizará durante a festa orientações sobre as Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST’s), atualização do cartão do SUS e orientações sobre o combate de arboviroses (dengue, zika e chikungunya ).