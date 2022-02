Fevereiro Roxo | Mês de conscientização da epilepsia

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A secretaria de Saúde, por meio do setor de Educação Permanente promoverá durante os meses do ano campanhas sobre as diversas patologias do calendário do Ministério da Saúde, visando a conscientização da população e das equipes de saúde.

Durante o mês, a patologia que estiver em campanha terá um aumento no fluxo habitual de consultas e exames dos pacientes, proporcionando atendimento humanizado e conscientização à ação social.

Fevereiro é o mês de conscientização da epilepsia, doença que ocorre quando há uma alteração na atividade neuronal no cérebro. Essa alteração pode ser de origem genética ou adquirida por meio de lesões como sequelas de acidente vascular encefálico, tumores ou lesões traumáticas do encéfalo, sendo necessária uma criteriosa avaliação por um neurologista.

O médico Neurologista, Tiago Abreu S. Tempone explica como é feito o diagnóstico. “O diagnóstico da epilepsia demanda avaliação clínica com o auxílio dos exames complementares como o eletroencefalograma, tomografia de crânio ou ressonância do crânio”.



Tratamento

O tratamento da epilepsia é feito com medicamentos que evitam as descargas elétricas cerebrais anormais, que são a origem das crises epilépticas, e devem estar associados à bons hábitos, como uma boa noite de sono, evitar o álcool ou algumas medicações que possam interferir nas crises.

Cor Roxa

O Movimento Purple Day – Dia Roxo foi criado em 2008 por Cassidy Megan uma criança na época com nove anos de Nova Escócia, no Canadá, com a ajuda da Associação de Epilepsia da Nova Escócia (EANS). O objetivo da Cassidy é levar as pessoas a falarem sobre epilepsia em um esforço para acabar com os mitos e mostrar para os portadores de epilepsia que eles não estão sozinhos.

A secretaria de Saúde receberá decoração temática e cartazes serão afixados no prédio. Vídeos com especialistas da área serão gravados para levar informação a população.