Filé de tilapia com anchovas & Rocambole de requeijão com morango

INGREDIENTES DO PEIXE

5 filés de tilápia

1 xícara de chá de farinha de trigo

50g. de anchovas em conserva picadas

¼ de xícara chá de azeite de oliva

4 limões Taiti

2 saches de tempero para peixe Sazón

Sal e pimenta do reino moída a gosto

PREPARO

Tempere os filés com a mistura de sal, pimenta do reino e sazon, empane na farinha e frite em pouco óleo até dourar dos dois lados. Para o molho, misture bem as anchovas, suco dos limões e azeite.

INGREDIENTES DA PANQUECAS

2 xícaras de chá de leite

1 ½ xícara de chá de farinha de trigo

3 ovos

2 colheres de sopa de óleo vegetal

2 xícaras de chá de milho verde cozido em água debulhado

1 cebola picada

½ xícara de chá de tomate cereja cortados ao meio

½ xícara de chá de pimentão amarelo picado

Sal e salsinha a gosto

PREPARO

Bata a massa da panqueca manualmente com ovos, farinha, leite e óleo, misture os demais ingrediente, corrija o sal e frite em pequenas porções, a seu gosto, em frigideira filetada com óleo vegetal.

MONTAGEM

Sirva o peixe acompanhado de folhas verdes e as panquecas tudo regado com azeite de oliva e o molho de limão com anchovas.

PARA O ROCAMBOLE

1 xícara de chá de açúcar refinado

1 xícara de chá de farinha de trigo

4 ovos

1 colher de sopa de fermento em pó

2 colheres de sopa de óleo vegetal

1/3 de xícara de chá de água

PREPARO

Separe as claras das gemas, bata as claras em ponto de neve, misture as gemas ao açúcar refinado manualmente, junte a farinha, a água e bata na batedeira, acrescente o fermento e bata rapidamente, misture as claras em neve delicadamente e asse em assadeira grande untada com manteiga e farinha.

PARA O RECHEIO

3 xícaras de chá de morangos picados

1 xícara de chá de açúcar cristal

½ xícara de chá de suco de laranja

200g de requeijão cremoso (um pote)



PREPARO

Cozinhe o morango, açúcar e suco de laranja até engrossar e obter uma geleia.

MONTAGEM

Enrole o rocambole com o receio e o requeijão com auxílio de um pano e decore ao seu gosto.

Sirva em fatias.