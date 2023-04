Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

PEITO DE FRANGO COM MOLHO DE ALICHE & TORTA DE BANANA COM MAÇÃ

INGREDIENTES DO FRANGO

8 bifes finos de peito de frango

1 xícara de chá de queijo gorgonzola amassado

150 g. de ameixas secas picadas

Sal óleo vegetal e pimenta do reino moída a gosto

PREPARO

Bata os bifes entre duas folhas plásticas de maneira que fiquem bem finos e tempere com sal e pimenta do reino moída. Misture o queijo com as ameixas picadas, enrole cada bife como se fosse bife à relê prendendo com palitos, sele em frigideira com apenas um filete de óleo, retire, distribua em uma assadeira e leve ao forno para terminar o cozimento.

PARA O MOLHO

50 g. de aliche

2 xícaras de chá de caldo de galinha

1 colher de sopa de farinha de trigo

3 colheres de sopa de óleo vegetal

PREPARO

Dissolva o aliche no óleo, junte a farinha em panela aberta sobre o fogo, misture até formar um creminho, acrescente o caldo aos poucos cozinhando e misturando até obter um creme espesso.

MONTAGEM

Sirva o frango acompanhado de arroz branco cozido com anis estrelado, regado com o molho de aliche e sua verdura preferida refogada no alho.

INGREDIENTES DA TORTA

6 bananas nanicas maduras cortadas em três no comprimento

1 kg. de maçãs nacionais descascadas e fatiadas

1/3 de xícara de farinha de amêndoas

½ xícara de chá de açúcar mascavo

1 colher de sobremesa de canela em pó

PARA A FAROFA DE COBERTURA

1 xícara de chá de farinha de trigo

½ xícara de chá de nozes trituradas

1/3 de xícara de chá de açúcar mascavo

½ xícara de chá de amêndoas torradas salgadas trituradas

100 gr. de manteiga em cubos gelada

1 colher de sobremesa de canela em pó

PREPARO

Misture manualmente maçãs, açúcar mascavo e canela, distribua as bananas em uma assadeira untada, espalhe as maçãs sobre as bananas, cubra tudo com a farofa e leve ao forno para assar.

Sirva quente ou frio acompanhado de sorvete de creme e receba os abraços da ´plateia.