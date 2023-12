Físico destaca a evolução do serviço de imagem da Santa Casa ao longo dos anos

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O físico especializado em radiodiagnóstico, Roberto Giglioti, da SP Rad, de Ribeirão Preto, esteve na Santa Casa na quarta e na quinta da última semana, 06 e 07, para fazer o controle de qualidade, teste de fuga, laudo radiométrico e teste de constância de todos os aparelhos do Centro de Imagem e Centro Cirúrgico.

Roberto, que já faz esse trabalho na Santa Casa há 10 anos, destacou a evolução do Serviço de Radiologia no Hospital. “A evolução que eu vi na Santa Casa desde as primeiras vezes que eu estive aqui foi enorme. Eu estava até comentando com a Andréia (gerente executiva do Centro de Imagens da Santa Casa) sobre a questão da melhoria que foi feita no Centro Cirúrgico da parte elétrica, onde os arcos cirúrgicos não conseguiam manter a corrente elétrica em virtude da parte elétrica ser mais antiga e hoje, com essa reforma, os arcos cirúrgicos operam normalmente, funcionam com as correntes corretas e isso só traz benefícios para a equipe que está usando o arco e para o paciente”, explica Roberto, que destaca ainda que o Serviço está muito estruturado na questão de gestão.

“A Andréia está sempre atenta, sempre nos comunicando se tem alguma intercorrência nos equipamentos. Os equipamentos são todos operados de forma adequada como nós recomendamos na parte de proteção radiológica, sempre seguindo o uso do dosímetro. Então, o serviço anda redondo em virtude também que, quando você mantém uma parceria com uma única empresa durante um bom tempo, o serviço ganha muito porque você já tem uma empresa que conhece seu passado, você vai implantando isso de uma forma correta. A gente não vem aqui para fazer relatório, para emitir relatório para a Vigilância Sanitária, a gente vem aqui para garantir a segurança dos trabalhadores e dos pacientes que estão aqui na Santa Casa e o Hospital investir nisso é um diferencial”, conclui Roberto.

A gerente executiva do Centro de Imagens, Andréia de Almeida Silva, destaca a importância da Santa Casa passar pelo controle de qualidade de um físico especializado em radiodiagnóstico do gabarito de Roberto Giglioti.

“A SP Rad é uma parceria de serviço de qualidade que proporciona confiança, eficiência e resultados consistentes. É como uma sinergia que eleva a experiência, agregando valor e satisfazendo as necessidades de ambas as partes envolvidas”, explica Andréia.