Flipoços, Camões Brasília e Consulado de Portugal em BH lançam Residência Literária 2025 com chamamento público em Portugal

“umas das principais atividades do Festival Literário no Brasil dá partida às comemorações de 20 anos”

As atividades em comemoração aos 20 anos do Flipoços – Festival Literário Internacional de Poços de Caldas, se iniciaram com o lançamento em agosto do 3o. Prêmio Flipoços para Escritores Independentes e segue recebendo inscrições até 20 de dezembro. (Informações no site)

Agora, a organização lança a 5a Residência Literária Flipoços Camões com o chamamento público em Portugal. As inscrições para a 5a Residência estarão abertas a partir do dia 30 de setembro e se estendem até 30 de outubro, somente para autores e autoras portugueses residentes em Portugal.

O autor(a) selecionado(a) para a 5a. Residência Literária Flipoços Camões receberá as passagens aéreas para vir ao Brasil no período do Flipoços que vai acontecer de 26 de abril a 04 de maio de 2025.

Este projeto é uma iniciativa da curadoria do Festival em colaboração com o Camões – CCP Brasília e Consulado de Portugal em Belo Horizonte e visa dar continuidade aos intercâmbios culturais e relacionamento entre Portugal e Brasil, através da Literatura que o Flipoços vem promovendo nos últimos dezenove anos. Ao longo deste período, o Festival recebeu em Poços de Caldas, autores e autoras portugueses consagrados como também autores novatos, através do chamamento público no país lusófono. Além disso, o Flipoços promove a literatura brasileira em Portugal com a presença de autores brasileiros em diversos Festivais portugueses. Dentre os vários convidados brasileiros que o Flipoços trouxe para Portugal, destaca-se em especial, o artista Ney Matogrosso e o biógrafo Julio Maria, que estiveram no Folio (Óbidos) em outubro de 2024, como a primeira experiência de ambos em um festival literário fora do Brasil.

A Residência Literária 2024, teve como autora selecionada Cristina Drios, que esteve pela primeira vez no Brasil onde lançou o livro “Adoração” pela Editora Pontes.

Para a curadoria do Flipoços, este projeto reforça o compromisso do Festival com a valorização da língua portuguesa e os intercâmbios culturais entre os países, enfatizando não só a literatura, como também as outras artes. “Somos um festival literário plural e eclético, mas sempre tivemos um olhar especial à língua portuguesa, algo que tem se intensificado a cada ano, com presença dos portugueses como parte das atividades oficiais do Festival”, enfatiza Gisele Ferreira, idealizadora e curadora do Flipoços.

Poços de Caldas, possui uma forte história literária desde sua fundação em 1872 e uma inata vocação para as letras. É uma cidade no sul de Minas Gerais e conta com o maior número de autores per capita, além disso, possui irmanamento com as cidades portuguesas de Caldas da Rainha (pela questão das águas sulfurosas) e com Ponte da Barca (pela Literatura).

Outro ponto importante é que na edição comemorativa de 20 anos em 2025, o Flipoços também prestará homenagem ao País Portugal, como forma de reconhecimento aos anos de parcerias virtuosas e para fortalecer os laços de amizade e bons negócios. “Muitas surpresas estão por vir neste sentido, em breve vamos divulgar” é o que garante a empresária luso- brasileira e curadora do Festival, Gisele Ferreira.

Os autores e autoras interessados devem se inscrever pelo link https://pt.surveymonkey.com/r/residencialiteraria2025 somente para escritores e escritoras portugueses residentes em Portugal e que tenham pelo menos uma obra editada no Brasil.

Para mais informações acesse o site www.flipocos.com e baixe o regulamento em pdf ou clique neste link https://flipocos.com/EDITAL-RESIDENCIA-LITERARIA-2025.pdf

A Vila Literária de Minas Gerais do Flipoços 2025 – 20 anos vai acontecer de 26 de abril a 04 de maio de 2025, no Parque José Afonso Junqueira, no centro histórico de Poços de Caldas. Para mais informações curta e siga as redes sociais do Flipoços pelo Instagram e Facebook @flipocos e o canal do youtube https://www.youtube.com/@flipocos-pc ou ligue para +55 35 3697 1551 ou pelo e-mail gsc@gsceventos.com.br