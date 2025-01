Forte chuva em Poços de Caldas causa alagamentos e preocupações com transbordamento do Córrego Vai e Volta

Na tarde desta sexta-feira, 24, uma forte chuva surpreendeu os moradores do centro e de diversos bairros de Poços de Caldas. O intenso temporal gerou preocupação, especialmente devido ao grande volume de água em um curto período, acompanhado de rajadas de vento e relâmpagos.

Apesar do susto e dos danos pontuais, a Defesa Civil informou que não houve registros de feridos ou ocorrências graves até o momento desta postagem.

A previsão do tempo aponta para a continuidade das pancadas de chuva nos próximos dias, o que exige maior atenção, especialmente em áreas vulneráveis. As autoridades orientam a população a evitar transitar por locais alagados e a ficar alerta a sinais de perigo, como trincas em terrenos e estruturas.

O córrego Vai e Volta, que transbordou durante a histórica enchente de janeiro de 2016, voltou a transbordar devido à tromba d’água que atingiu a cidade. Moradores registraram em vídeo o córrego invadindo a Rua Junqueiras.

