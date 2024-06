Fotógrafas de Poços de Caldas, realizam Workshop de Fotografia para iniciantes

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

As fotógrafas Luendre Caroline e Gabriele Franco em uma parceria com o estúdio Red Records, realizarão no dia 22/06/24 o Workshop “Fotografia que Inspira”. Com temas sobre o uso correto do equipamento, configurações, luz, dinâmicas, história da fotografia, princípios, técnicas, equipamentos, edição básica, dentre outros, o Workshop é voltado para aqueles que estão iniciando na fotografia, seja como hobbie ou como profissão, ou simplesmente para quem deseja aprender mais sobre essa área e possui um valor de inscrição de R$125,00.

O estúdio Red Records, fica na rua Major Martinho Mourão, 23, bairro Jardim Cascatinha, e tem inscrições limitadas.

“Desde o início, quando nós decidimos marcar a data do Workshop, foi uma série de emoções, uma mistura de sonho com realização, e hoje, com as vagas abertas e recebendo mensagens sobre o Workshop, me mostra que tudo que nós sonhamos pode sim se tornar realidade se nós nos esforçarmos. Quero muito que as pessoas aprendam sobre Fotografia de um modo leve, enxergando que cada foto é sim muito importante, desde uma foto de paisagem até retrato de pessoas. E eu não tenho dúvidas que será um momento muito descontraído, onde eu pretendo ensinar e aprender com todos que estiverem lá” – Gabriele Franco

“Realizar esse workshop está sendo uma experiência incrível, pois será um ambiente de muito aprendizado para ambos os lados. Através da fotografia conseguimos registrar momentos únicos, e queremos passar isso para aqueles que estiverem conosco no dia 22. Dividimos o workshop em dois momentos: a teoria e a prática, para que seja um dia descontraído e divertido. O espaço da parte teórica será no estudio Red Records, e a prática a tarde na Praça Pedro Sanches. O espaço está lindo, venha viver essa experiência com a gente!. Aguardamos vocês! – Diz Luendre Caroline

A pré inscrição pode ser realizada de forma simples pelo link abaixo. As vagas são limitadas para 10 pessoas

LINK PARA PRÉ-INSCRIÇÃO – https://forms.gle/3FYQMxpqmyutgcQW9