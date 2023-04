Prefeito Sérgio Azevedo assina ordem de serviço para construção do Hospital do Câncer

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Alice Dionisio

Aconteceu na manhã desta segunda-feira (17), a cerimônia de Assinatura da Ordem de Serviço da Construção do Hospital do Câncer – CETAS (Centro de Atendimento Avançado de Saúde – Oncologia e Nefrologia) para início das obras.

A empresa que ganhou a licitação e ficará responsável pela obra foi a Projeção Engenharia e Arquitetura LTDA. O investimento da obra será de R$ 14.760.000,00, pagos com recurso de emenda parlamentar e recurso próprio do município.

Participaram da cerimônia de abertura o prefeito Sérgio Azevedo, o vice-prefeito Júlio César de Freitas, o secretário de Saúde Thiago Mariano, o secretário adjunto de saúde Carlos Almeida, o secretário de governo Paulo Ney, o secretário de obras José Benedito Damião, a provedora da Santa Casa Célia Maria de Souza o vice-provedor Marcos de Carvalho Dias, a a presidente do Conselho Municipal de Saúde Glaucia Boareto, o ex-secretário de saúde Carlos Mosconi e os reapresentantes do legislativo Kléber Silva (Novo), Regina Cioffi (PP) e Welington Guimarães (União Brasil).

O prefeito, Sérgio Azevedo destacou o trabalho realizado para que a construção do CETAS fosse viabilizada. “Estamos muito felizes, pois depois de anos de espera conseguimos concretizar a execução do projeto. Desde 2017 estamos tentando conseguir a verba, foi difícil, mas não desanimamos e hoje estamos sendo contemplados com essa possibilidade de começar essa importante obra, com uma emenda que conseguimos com o ex-deputado Alexandre Silveira a emenda de R$ 10 milhões, que possibilitou iniciarmos essa obra não maior em tamanho, porém maior em importância para Poços de Caldas e região.”

Durante a cerimônia, o Prefeito deixou confirmado que a data de inauguração será 20 de maio de 2024. A obra terá fiscalização da secretaria de Obras e todo projeto arquitetônico foi elaborado pelas arquitetas Natália Mariano Almeida Siqueira e Esther Cervini.