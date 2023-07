Frango com limão e gengibre & Mousse de chocolate com calda de mexerica

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

FRANGO COM LIMÃO E GENGIBRE & MOUSSE DE CHOCOLATE COM CALDA DE MEXIRICA

INGREDIENTES DO FRANGO

2 peitos de frango com pele partidos ao meio

Sal e pimenta do reino a gosto

PREPARO

Tempere o frango com sal e pimenta, frite em todos os lados até dourar em pouco óleo, passe para uma assadeira e leve ao forno para terminar o cozimento.

INGREDIENTES DO MOLHO

1 colher de sopa de gengibre ralado

1 colher de sobremesa de alho picado

½ xícara de chá de água

2 fatias de limão Taiti

Suco de limão a gosto

PREPARO

Aproveite o fundo da panela do frango e cozinhe todos os ingredientes até apurar um molho espesso.

INGREDIENTES DO ARROZ

2 xícaras de chá de arroz cru

½ xícara de chá de ervilha congelada

½ xícara de chá de pimentão vermelho picado

½ xícara de chá cenoura picada

½ xícara de chá salsão picado

½ xícara de chá cebola picada

1 colher de sobremesa de açafrão em pó

4 xícaras de chá de água

Sal, alho e óleo a gosto

PREPARO

Frite o arroz em alho e óleo, junte os demais ingredientes e cozinhe até o arroz amaciar e se necessário acrescente mais agua.

INGREDIENTES DA MOUSSE

250 g. de chocolate meio amargo em barras picado

4 claras em neve

1 lata de creme de leite sem soro

1 colher de sopa de café solúvel

1 xícara de chá de açúcar de confeiteiro

Licor de cassis a gosto

PREPARO

Derreta o chocolate em banho Maria e misture o café, Junte o açúcar e creme de leite com as claras em neve e misture delicadamente e misture tudo ao chocolate derretido já com café, deixe descansar na geladeira e sirva regado com licor e calda de mexirica.

INGREDIENTES DA CALDA

1 xícara de chá de água

1 xícara de chá de açúcar cristal

2 mexiricas em pele nem semente

PREPARO

Misture e ferva até o ponto de calda.