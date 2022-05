Funcionário público é investigado por furto em Poços de Caldas

Na manhã desta terça-feira (3/5), a Polícia Civil de Minas Gerais recuperou, em Poços de Caldas um notebook que havia sido furtado de repartição pública municipal. O crime ocorreu no dia anterior à ação policial (2/5).

Segundo informações, um funcionário público, de 45 anos, é suspeito de furtar o objeto durante a madrugada, repassando-o para uma outra pessoa como garantia de pagamento de dívida relativa a programa sexual.

A PCMG encaminhou os envolvidos até a delegacia para a formalização dos procedimentos devidos. O suspeito irá responder pelo crime de peculato, que se trata do desvio de patrimônio público por servidor público.

