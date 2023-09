Gás de cozinha sobe para entrega e cai para retirada

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O Procon realizou uma nova pesquisa de preço do botijão de gás. De acordo com órgão de defesa do consumidor, o preço do gás de cozinha caiu 0,08% para retirada no depósito e subiu 0,23% para entrega. O levantamento foi feito nesta segunda (18).

A comparação é em relação à pesquisa do mês anterior. Já comparado com setembro de 2022, o preço do gás caiu tanto para a retirada (8,51%) quanto para a entrega (6,95%).

O menor preço identificado foi R$ 105 para buscar no depósito e R$ 110 para receber em casa.

Ao todo, 15 estabelecimentos foram consultados. Confira abaixo a pesquisa.

GAS