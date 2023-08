Gasolina em Poços chega a R$ 5,99

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O Procon foi aos postos de combustíveis verificar o aumento dos preços. A pesquisa foi realizada nos dias 16 e 17 deste mês, abrangendo 33 estabelecimentos.

De acordo com o levantamento, o litro da gasolina comum chega a R$ 5,99. Já o preço mais barato identificado foi R$ 5,19. Já gasolina aditivada variou de R$ 5,25 a R% 6,18. O etanol pôde ser encontrado por R$ 3,19 e até R$ 3,99.

O diesel variou de R$ 4,75 a R$ 6,17, e o diesel S10, de R$ 4,95 a R$ 6,33. Acesse a pesquisa completa no link abaixo.

Em maio deste ano, a Petrobras anunciou uma nova política de preços que determinava o fim da política de paridade de importação (PPI) — prática que ajustava o preço dos combustíveis com base na cotação do dólar e do petróleo no exterior. A nova estratégia comercial busca incorporar parâmetros que refletem as melhores condições de refino e logística da Petrobras na sua precificação.

No entanto, o forte avanço dos preços do petróleo no exterior e a disparada do dólar nas últimas semanas levaram a empresa a atingir o limite da sua otimização operacional, incluindo a realização de importações complementares. Esses fatores, de acordo com a companhia, tornaram necessários os reajustes tanto na gasolina quanto no diesel, mirando no reequilíbrio dos preços da Petrobras em relação aos praticados pelo mercado e na melhora dos valores de margens da empresa.

