Guarda Municipal flagra furto e receptação no centro de Poços de Caldas

Um casal foi preso nas primeiras horas desta quinta-feira, suspeito de furtar tampas de aço de bueiros e também uma caixa de força do Teleférico, na área central de Poços de Caldas. Agentes da equipe de vídeo monitoramento da Guarda Civil Municipal flagraram, por volta das 2h30, o delito. Por meio de observação continuada das câmeras o grupo conseguiu identificar o destino dado ao material.

O fato foi repassado às equipes nas viaturas, que abordaram e detiveram um homem e uma mulher, ambos na faixa dos 40 anos de idade. Segundo os agentes, outro envolvido na ação aguardava, dentro de um veículo na avenida Francisco Salles, próximo ao terminal de linhas urbanas. O suspeito foi apontado pelo casal como o destinatário dos materiais furtados.

O receptador, de 57 anos de idade, foi identificado pela GCM como autônomo e morador de Poços. Os dois autores dos furtos são desocupados e também moradores da cidade. Em vistoria realizada no veículo a equipe da GCM encontrou vários materiais que, segundo os guardas, possivelmente também seriam objetos furtados em outras áreas da cidade.

Os suspeitos confessaram, então, que haviam furtado alguns materiais do Complexo Santa Cruz e revendido ao proprietário do veículo. “A tampa da caixa de energia do Teleférico seria vendida por R$17,00”, confessaram.

Diante do flagrante delito, a GCM encaminhou os três envolvidos no furto à delegacia de polícia para que fossem tomadas as devidas providências legais.