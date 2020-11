Homem de 28 anos é morto a tiro, na zona sul de Poços de Caldas

Cleber Jonathan dos Santos, de 28 anos, morreu ontem à noite (15), após levar um tiro, no bairro São Sebastião, em Poços de Caldas.

Segundo a Polícia Militar, quando os policiais chegaram na rua Joaquim Pereira Filho, a vítima estava deitada de bruços, recebendo auxílio do Samu, após ser atingido no abdômen. O óbito foi constatado no local. O corpo foi retirado pela funerária municipal.

A autoria e a motivação do crime ainda é desconhecida. O caso foi repassado à Polícia Civil.

