Homem é preso por tráfico de drogas durante ação da Polícia Civil em Poços de Caldas

Um homem de 31 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas durante uma operação da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) em Poços de Caldas, no Sul de Minas, na última sexta-feira (24). O flagrante aconteceu enquanto a equipe da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) realizava a escolta de uma vítima que estava retirando pertences de sua residência, em cumprimento a uma medida protetiva.

Durante a ação, os policiais descobriram um laboratório clandestino utilizado para a produção de maconha, além de diversos vasos e drogas sintéticas no local. O suspeito foi preso e, após a formalização dos procedimentos legais, foi encaminhado ao sistema prisional.

