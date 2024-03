Homem é preso suspeito de furtar veículos em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Polícia Militar de Poços de Caldas prendeu nesta quinta-feira, 14, um homem de 26 anos suspeito de estar envolvido em uma série de furtos de veículos na cidade. A prisão ocorreu após intensas operações de vigilância e inteligência conduzidas nas imediações das Ruas Ouro Preto e Tabatinga, no Bairro Jardim dos Estados, região que vinha sendo assolada por uma onda de crimes semelhantes.

A detenção do suspeito foi possível graças a uma denúncia recebida pela Polícia Militar, que já investigava os furtos ocorridos na área. Com as informações sobre a possível autoria dos delitos, os policiais identificaram o indivíduo enquanto este conduzia um veículo GM/Monza, cor prata, identificado como produto de furto na Avenida Dr. Benedito Ottoni, transitando pelas Ruas Tabatinga e Ouro Preto.

Ao perceber que estava sendo seguido pela polícia, o suspeito acelerou, empreendendo fuga em alta velocidade por várias ruas do bairro, incluindo passagens pela contramão, colocando em risco a segurança dos demais usuários da via. A perseguição culminou na Rua Senador Godoy, onde, após perder o controle do veículo, o homem colidiu contra um poste de iluminação. Ele ainda tentou fugir a pé, mas foi rapidamente alcançado e detido por uma equipe de apoio da Polícia Militar.

O veículo envolvido foi apreendido e removido ao pátio credenciado pelo DETRAN/MG, enquanto o acusado foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil para as providências legais cabíveis.

