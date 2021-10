Hospital da Zona Leste aumenta realização ultrassons de mamas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Integrando as ações da Secretaria de Saúde, em alusão ao Outubro Rosa, o Hospital Gilberto de Matos (Hospital da Zona Leste) aumentou o número de realização de ultrassons de mamas.

Ao todo, nas terças, quintas e sábados estão sendo agendados cerca de 100 procedimentos, 60 exames a mais do que são realizados na rotina diária do hospital. Os encaminhamentos são realizados pelos mastologistas.

A coordenadora do Programa de Saúde da Mulher, Lucimara Siqueira Costa Papi. Destaca a importância de aumentar a oferta dos exames às mulheres. “O aumento da oferta de exames de imagem são de extrema importância no diagnóstico do câncer de mama. Quando são feitos em tempo hábil as chances de cura aumentam significativamente.”

Ainda em torno da temática, a unidades de saúde foi toda decorada para proporcionar um ambiente mais aconchegante aos pacientes.

OUTRAS AÇÕES

A Secretaria de Saúde está com uma programação durante para todo este mês. As unidades de saúde aderiram à campanha e estão realizando trabalhos de incentivo a prevenção.

O setor de saúde facial e corporal da Policlínica Central oferecerá limpezas de pele ou massagens de 20 min, para algumas pacientes que estejam dentro da unidade esperando atendimento médico. Os atendimentos serão realizados nas segundas, terças e quintas, das 7h30 às 10h30 no período da manhã. E no período da tarde das 11h30 às 14h30.

A Secretaria de Saúde realizará durante todo o mês de outubro, os exames de mamografias, com o objetivo é zerar a demanda reprimida de aproximadamente 800 exames. Os exames serão realizados por um prestador terceirizado da Secretaria de Saúde e pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde Microrregião Alto Rio Pardo – Cismarpa.

As Unidades Básicas de Saúde terão horário diferenciado para realização do exame preventivo. O prédio da Prefeitura Municipal de Poços de Caldas e o Cristo Redentor também receberam a iluminação em alusão ao Outubro Rosa.