Idosos a partir de 60 anos e profissionais de saúde a partir de 18 já podem tomar 3ª dose da vacina

Segue na quinta-feira (11), a aplicação da 3ª dose do imunizante contra COVID-19 para idosos a partir de 60 anos que já atingiram os 6 meses de intervalo após o recebimento da 2ª dose.

O Drive Thru é exclusivo para aplicação de 3ª dose em idosos. Os idosos que quiserem receber o imunizante a pé, poderão se dirigir a porta giratória da Urca, das 08h às 17h ou em uma das salas de vacina contra COVID-19 nos bairros, das 08h às 13h:

–UBS Regional Leste – Rua Cecília Fischela, 63 – Estância São José

–UBS Regional Sul – Av. Antonio Marinoni, 125 – São Sebastião

–UBS Jd. Country Club – Rua José Mendonça 131 – Jd. Country Club

–PSF Parque Esperança – Rua Lázaro de Lima, 280

DOCUMENTAÇÃO

• Para imunização é necessária apresentação de um dos seguintes documentos: Identidade, CPF, Cartão do SUS, Carteira de Vacinação.

Todas as pessoas devem levar comprovante de residência para a vacinação

Os profissionais de saúde a partir dos 18 anos, que já atingiram o intervalo de 6 meses após a plicação da 2ª dose, também podem se vacinar, somente na Sala de Vacina da Urca, pela porta giratória, das 08h às 17h.

Profissionais de Saúde

Nesta etapa serão vacinados os profissionais de Saúde a partir de 18 anos. Segundo o Informe Técnico divulgado pelo Ministério da Saúde, profissionais de saúde são aqueles que atuam em espaços e estabelecimentos de assistência e vigilância à saúde, sejam eles hospitais, clínicas, ambulatórios, laboratórios e outros locais.

No Informe consta a listagem completa dos profissionais contemplados nesta etapa: Médicos, enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, biólogos, biomédicos, farmacêuticos, odontologistas, fonoaudiólogos, psicólogos, assistentes sociais, profissionais de educação física, médicos veterinários e seus respectivos técnicos, auxiliares e recepcionistas.

Profissionais de educação física, veterinários, nutricionistas e assistentes sociais devem obedecer aos critérios impostos pelo Ministério da Saúde, com atuação em espaços e estabelecimentos de assistência e vigilância à saúde (hospitais, clínicas, ambulatórios, laboratórios e semelhantes).

Documentos

Para imunização é necessário documento de identidade, CPF, Cartão do SUS ou Carteira de Vacinação.

Para os profissionais de saúde, também é exigido comprovação de vínculo ativo no ato da vacinação.

Confira os documentos que podem ser utilizados: alvará sanitário, carteira de trabalho ou declaração que comprove o vínculo em unidade de saúde.

Local de Vacinação

Sala de vacina da Urca ( Acesso pela porta giratória) – 08h às 17h

