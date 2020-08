Incêndio atinge 60 mil m² de vegetação em Poços de Caldas

O fogo se espalhou rapidamente pelo bairro Jardim Centenário

Alice Dionisio | 11h10

Um incêndio atingiu 60 mil metros quadrados de vegetação, ontem à noite (11), no bairro Jardim Centenário, em Poços de Caldas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo se espalhou rapidamente devido ao grande acúmulo de mato seco no local, por conta do período de estiagem.

Os militares utilizaram quatro mangueiras, abafadores, bomba costal e pulverizadores para conseguir controlar as chamas. No total, foram gastos dez mil litros d’água. Ninguém ficou ferido.

