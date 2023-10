Incêndio em creche desativada mobiliza Corpo de Bombeiros em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Na tarde deste domingo, 29, por volta das 18h40min, à central de atendimento de emergência do Corpo de Bombeiros de Poços de Caldas recebeu diversas chamadas ao número 193, relatando um incêndio de grandes proporções no imóvel situado na Avenida Coronel Virgílio Silva, número 2010, no bairro Jardim Regina. Neste prédio funcionava a Creche Municipal Maria do Rosário Bastos. Atualmente o local está desativado e apresentava indícios de uso como abrigo e local de consumo de entorpecentes.

Ao chegarem ao local, às equipes de bombeiros encontraram o edifício completamente desocupado. Rapidamente, foi estabelecido um perímetro seguro, e iniciaram-se ações de combate ao incêndio, enquanto simultaneamente, uma equipe de busca e salvamento realizou uma entrada forçada pelo uso de um desencarcerador, adentrando um ambiente confinado e desprovido de energia elétrica.

O cenário encontrado pelos bombeiros era crítico, com múltiplos focos de incêndio, densa fumaça e fuligem. Para conter as chamas e garantir a segurança da operação, foram empregadas técnicas de combate ao fogo, incluindo ventilação forçada, resfriamento, extinção e rescaldo. Seis militares estiveram envolvidos na operação, utilizando duas linhas de combate, uma para ataque e outra para arrefecimento.

A operação de combate ao incêndio demandou o uso de aproximadamente 4800 litros de água, causando danos estruturais à alvenaria do edifício, incluindo paredes danificadas e colapso parcial, trincas e rachaduras. O calor gerado pelas chamas também resultou na destruição completa de materiais combustíveis acumulados no interior do imóvel, como vestuário, papéis e madeira.

A Polícia Civil foi acionada para conduzir uma perícia, mas até o encerramento da ação operacional dos bombeiros, não havia comparecido ao local. A Guarda Municipal foi mobilizada para garantir a segurança da área afetada.