Incêndio em veículo mobiliza bombeiros em Poços de Caldas

Na tarde desta segunda-feira, 22, às 13h40, o Corpo de Bombeiros foi acionado para combater um incêndio veicular em Poços de Caldas. Ao chegar ao local, foi constatado que as chamas consumiam a parte traseira de um veículo automotor, abrangendo um dos pneus e a região do compartimento do motor.

A Polícia Militar já estava presente no local, apoiando a operação dos bombeiros e realizando a interdição parcial da via para garantir a segurança durante o combate ao incêndio. Os bombeiros iniciaram o trabalho utilizando duas linhas de ataque, conseguindo extinguir as chamas poucos momentos após o início da operação, graças à rapidez e precisão de sua atuação.

Após a extinção do incêndio, os bombeiros realizaram o rescaldo e monitoramento da área para evitar reignições. Os danos ao veículo ficaram concentrados principalmente no pneu traseiro esquerdo e no compartimento do motor.

O condutor do veículo, uma Kombi, relatou que o incêndio começou enquanto dirigia pela estrada, sem motivo aparente. Após garantirem a segurança do local, os bombeiros deixaram a cena quando o serviço de guincho já estava em andamento para a remoção do veículo.