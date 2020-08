Incêndio no aeroporto de Poços atrapalha voos

Cerca de um hectare foi atingido pelas chamas

Alice Dionisio | 12h47

Na tarde de ontem (05) o Corpo de Bombeiros foi acionado para combater um incêndio no Aeroporto Municipal. As chamas e a fumaça estariam atrapalhando os pousos e decolagens. Os militares utilizaram abafadores e água para combater as chamas. Cerca de um hectare de vegetação foi queimado.

Mais incêndios

Mas essa não foi a única ocorrência de incêndio florestal nesta quarta (05). Logo pela manhã os militares também foram acionados para conter as chamas em uma outra área de vegetação, entre os bairros Europa e Santa Maria. A área atingida foi de cinco mil metros quadrados.

