Iniciativa aplicada na Alcoa Poços de Caldas compensa quase 300 toneladas de CO2

Os créditos são provenientes do Projeto Envira Amazônia, que mantém uma área de 39.000 hectares de floresta no estado do Acre

A Alcoa Poços de Caldas tem avançado em iniciativas de descarbonização, inclusive com a sua cadeia de fornecedores. A Cattani, empresa responsável pelo transporte dos funcionários, calculou as emissões mensais de CO 2 da frota da unidade e adquiriu 350 unidades de carbono verificadas (VCUs), compensando 293,64 tCO 2 emitidas entre abril de 2024 e maio de 2025, o equivalente ao transporte dos funcionários de Poços de Caldas durante um ano inteiro. Os créditos são provenientes do Projeto Envira Amazônia, que mantém uma área de 39.000 hectares de floresta no estado do Acre.

A ação, respaldada pela VERRA, organização que desenvolve e administra programas de certificação para projetos de mitigação de mudanças climáticas e sustentabilidade, está alinhada à ambição da Alcoa Brasil de atingir Net Zero (zero emissões líquidas de gases de efeito estufa) até 2050.

“A planta Poços de Caldas é referência em inovação e sustentabilidade entre as unidades da Alcoa no Brasil e no mundo. O nosso objetivo é testar e colocar em prática projetos de descarbonização que podem ser replicados até em outras empresas do setor”, diz Thaiza Bissacot, diretora regional de Meio Ambiente da Alcoa.