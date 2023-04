Inscrições abertas para o 32º Festival Estudantil de Teatro

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Alice Dionisio

Já estão abertas as inscrições para o 32º Festival Estudantil de Teatro. As unidades de ensino que desejam inscrever suas peças teatrais devem preencher o formulário disponível no link https://forms.gle/EHPkPxBoe1PVQTk5A até o dia 12 de maio de 2023.

Os ensaios do 32º FET serão realizados nas Unidades Escolares no período de maio a outubro de 2023. O evento está previsto para os meses de outubro e novembro, no Teatro Benigno Gaiga, no Espaço Cultural da Urca.

Mostra teatral de caráter não competitivo, o FET tem por objetivo incentivar o trabalho artístico e educacional, fomentar a prática teatral de forma cooperativa, incentivar o protagonismo estudantil e estimular o interesse e o entusiasmo pelas artes cênicas entre os estudantes, professores e comunidades escolares. Cada grupo participante receberá o Troféu Fernandinho Frizzo.

O 32º FET é direcionado aos estudantes dos Centros de Educação Infantil, da Educação Integral, dos Centros de Atendimento Educacional Especializado e das escolas municipais, estaduais e particulares de Poços de Caldas.

O evento é realizado pela Secretaria Municipal de Educação, por meio da Divisão de Projetos de Educação Complementar. “Com muito orgulho, divulgamos o edital do 32º FET. Esperamos a participação de todas as unidades. Cada participação enriquece e engrandece ainda mais o festival, que chega à sua 32ª edição em 2023”, destaca a coordenadora da Divisão de Projetos, Letícia Borges.