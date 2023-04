Inscrições para edital da Semana Nacional de Museus segue aberto até quarta-feira (19)

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Alice Dionisio

Segue até 18h do dia 19 de abril, próxima quarta-feira, o prazo de inscrição de propostas artístico-culturais voltadas para a ocupação do Museu Histórico e Geográfico de Poços de Caldas, dentro da programação da 21ª Semana Nacional de Museus, promovida pelo Instituto Brasileiro de Museus – IBRAM.

As propostas deverão ser inscritas mediante preenchimento digital do formulário-padrão, disponível no link: https://forms.gle/fsivjs9eA6DHHUMJA, que pode ser acessado no site da Prefeitura de Poços de Caldas www.pocosdecaldas.mg.gov.br no espaço denominado Editais da Cultura.

A inscrição e a participação nas propostas são gratuitas e permitidas somente para artistas e grupos artísticos locais, que podem apresentar uma proposta incluída nas linguagens artísticas de música, artes cênicas, intervenções visuais, artes integradas, oficinas e palestras.

Entre os critérios de análise estão a relevância da ação proposta para o cenário cultural, apresentação e detalhamento, qualificação da equipe envolvida, capacidade e histórico de realizações da equipe. Receberão pontuação extra as propostas que, além de contemplarem a temática obrigatória da 21ª Semana Nacional de Museus – “Museus, sustentabilidade e bem-estar” – estabelecerem sua relação com o contexto de Poços de Caldas.

No Museu Histórico e Geográfico de Poços de Caldas, as atividades serão realizadas de 16 a 21 de maio, de terça a domingo. Para 2023, a temática escolhida pelo IBRAM foi “Museus, sustentabilidade e bem-estar”, para lembrar que os museus podem contribuir para o bem-estar das pessoas de muitas maneiras, incluindo a promoção da saúde mental, a educação e a sensibilização ambiental.

A Semana Nacional de Museus engloba o Dia Internacional dos Museus, celebrado em 18 de maio. Na ocasião, são realizadas diversas atividades visando ampliar o diálogo entre as instituições e o público, fortalecendo o reconhecimento e a visibilidade dos museus.