Inscrições para o Trilhas de Futuro terminam nesta segunda-feira (23/9)

Quinta edição do programa oferece 40 mil vagas em cursos técnicos, de maneira gratuita

Termina às 23h59 desta segunda-feira (23/9) o prazo de inscrições da quinta edição do Trilhas de Futuro, projeto do Governo de Minas que oferece, gratuitamente, cursos técnicos em áreas como Administração, Construção Civil, Eletrônica, Enfermagem, Informática, Logística, Mecânica e Mecatrônica.

São 40 mil novas vagas, distribuídas em instituições credenciadas de 157 municípios mineiros. Os interessados podem escolher entre as 102 opções de cursos técnicos. As inscrições devem ser feitas por meio do site do Trilhas de Futuro.

Nesta edição, a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG) ampliou a oferta para mais de cem cursos, incluindo novidades como Agente Comunitário de Saúde, Brinquedoteca, Calçados, Cervejaria, Conservação e Restauro, Celulose e Papel, Fundição, Massoterapia e Panificação. Além da gratuidade, o Trilhas de Futuro também fornece ajuda de custo para alimentação e transporte.

Além da oferta de novos cursos, 28 municípios foram adicionados ao programa, como Campina Verde, Capinópolis, Carmésia, Cipotânea, Dores de Guanhães, Dores do Indaiá, Entre Rios de Minas, Ervália, Gonzaga, Grão Mogol, Lajinha, Lagoa Grande, Leopoldina, Itinga, Joaíma, Machacalis, Machado, Nova Ponte, Novo Oriente de Minas, Padre Paraíso, Peçanha, Santana do Paraíso, São João da Ponte, Sarzedo, Serra da Saudade, Taiobeiras e Varzelândia.

Os interessados devem conferir as oportunidades disponíveis no Catálogo de Cursos, que pode ser encontrado no site do projeto, na aba “Estudantes”, no qual constam todas as informações sobre região e os cursos. O resultado da alocação dos candidatos estará disponível para consulta no site no dia 11/10.

Critérios

Para participar do Trilhas e concorrer a uma das 40 mil vagas disponibilizadas, os interessados precisam seguir os critérios estabelecidos pela Resolução Nº 5.047, disponível aqui.

O encaminhamento para a matrícula dos candidatos inscritos no projeto será realizado de acordo com a disponibilidade de cursos, vagas nas instituições, no endereço e turno indicado pelos estudantes, respeitando os critérios preestabelecidos.

Sobre o Trilhas de Futuro

O projeto destina-se inicialmente a estudantes do ensino médio da rede estadual, com vagas remanescentes abertas para estudantes da rede municipal, privada e demais interessados. Além do curso técnico gratuito, os participantes recebem um auxílio de R$ 20 por dia para alimentação e transporte.

Os cursos técnicos oferecidos são escolhidos com base em um levantamento das necessidades do setor produtivo e das empresas em todo o estado, visando suprir demandas específicas de mão de obra qualificada.

Fonte: Agência Minas