Instrumental no Parque será realizado neste domingo (22) em Poços de Caldas

Alice Dionisio

Neste domingo, 22 de janeiro, acontece o tradicional Instrumental no Parque, com apoio da secretaria de Cultura, que vem fomentando o cenário da música instrumental brasileira com a participação de artistas e Poços de Caldas e outras cidades do Brasil. A ação gratuita acontece a partir das 10h, no Parque Municipal Antônio Molinari, localizado no Country Club, região oeste da cidade.

Na programação, Eduardo Sueitt (curador e baterista) convida os instrumentistas Deivid Santos (guitarra), Raphael du Valle (baixo), Henrique Borges (sax) e Rodrigo de Almeida (teclados). Os músicos prometem uma homenagem à música de Minas Gerais, com repertório especialmente arranjado, apresentando composições de Milton Nascimento, Toninho Horta, entre outros.

Também está previsto um show intimista do duo Jorge Viviani (violão) e Leonardo Faria (flauta), trazendo um repertório de compositores brasileiros.

Além disso, DJ Fubá é responsável pela discotecagem, com um set especialmente selecionado para a manhã de domingo no parque.

A proposta vem sendo realizada desde 2016 na cidade, promovendo a valorização e a divulgação da música instrumental brasileira nos seus inúmeros gêneros e estilos, e já cativou o público, que tem acesso ao mesmo tempo a obras produzidas por grandes nomes do país e também ao autoral dos artistas que se apresentam.

A ação é um convite para famílias e amantes da música instrumental brasileira aproveitarem uma agradável manhã de domingo no parque, levando cangas e cestas de piqueniques, em uma semana em que as chuvas têm dado trégua.

O Instrumental no Parque é uma realização da Carvalho Agência Cultural, com produção de Chiara Carvalho, viabilizada através da Lei Municipal de Incentivo à Cultura, contando com o apoio institucional da Secretaria Municipal de Cultura / Prefeitura de Poços de Caldas e incentivo da empresa Ouro Mix Concreto Usinado.