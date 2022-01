Leitos clínicos do Hospital de Campanha são reativados

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Com o intuito de ampliar o atendimento e a assistência aos pacientes no município que necessitam de internação em leitos clínicos, os 20 leitos do Hospital de Campanha serão reativados.

Devido ao aumento nos atendimentos e internações nos últimos dias, os leitos estão sendo um suporte para os pacientes que precisam ser internados em leitos clínicos na Unidade de Pronto Antedimento – UPA ou Hospital Margarita Moralles e unidades hospitalares do município.

A equipe será composta por 04 médicos, 04 enfermeiros, 08 técnicos de enfermagem, e 04 auxiliares administrativos.

O secretário de Saúde, Carlos Mosconi explicou a decisão. “Resolvemos reativar os leitos clínicos de COVID-19 após o crescimento do número de casos, a fim de que não falte leito e assistência aos pacientes que necessitam. Já temos equipes de profissionais de saúde e toda uma estrutura montada para atender os pacientes com uma boa qualidade.”

No mesmo prédio, funciona o ambulatório de síndrome gripal do Hospital de Campanha localizado na rua Paraíba, 672, no centro de Poços de Caldas, de segunda a segunda, das 07h às 19h. Os testes seguem sendo realizado em pacientes do grupo prioritário: pacientes oncológicos, pacientes que estejam realizando hemodiálise, gestantes e idosos (a partir de 60 anos) com comorbidades. Os demais casos são avaliados pelos médicos e se houver necessidade, é realizada a testagem.