Intercâmbio entre Minas Gerais e Ceará celebra o cordel com incentivo da Lei Paulo Gustavo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Entre os dias 02 e 16 de novembro de 2024, a escritora e pesquisadora Beatriz Aquino parte para uma jornada cultural pelo Ceará, visitando as cidades de Fortaleza e Crato, em um projeto que resgata e fortalece as tradições da literatura de cordel. Intitulado “O Cordel Canta as Minas Gerais”, o projeto tem apoio da Lei Paulo Gustavo, com recursos concedidos pelo Edital 02/2024 PNAB Oportunidades, reafirmando o papel do incentivo público no desenvolvimento e preservação da cultura brasileira.

A viagem de intercâmbio permitirá que Beatriz explore a essência do cordel em suas raízes nordestinas, por meio de visitas a espaços como a Cordelteca Maria das Neves Batista Pimentel, o Centro Cultural Patativa do Assaré e a Academia de Literatura de Cordel. Além disso, a pesquisadora entrevistará cordelistas e coletará material literário e biográfico para enriquecer a pesquisa. Com isso, o projeto visa não apenas documentar, mas integrar essa tradição à cultura mineira, celebrando a diversidade literária e cultural do país.

O projeto culminará em uma contrapartida no dia 30 de novembro, com um sarau no Museu Histórico e Geográfico de Poços de Caldas, onde serão distribuídos fanzines produzidos com o conteúdo colhido durante o intercâmbio. O evento, gratuito e aberto ao público, reunirá poetas e músicos locais para compartilhar as experiências adquiridas e promover uma reflexão sobre as semelhanças e os diálogos possíveis entre as culturas de Minas Gerais e Ceará.

Através do apoio da Lei Paulo Gustavo, o projeto ganha uma plataforma fundamental para sua execução, ampliando o alcance e o impacto da literatura de cordel. A iniciativa não só preserva essa forma de expressão popular, mas também destaca a importância de ações culturais no fortalecimento da identidade e na valorização do patrimônio cultural brasileiro, inspirando novas gerações e mantendo viva uma tradição que une o Brasil em sua diversidade.